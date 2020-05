Emis Killa: "Non mi piacciono le donne con i peli, ora aspetto le femministe"

Leggi anche>

Emis Killa, polemica Twitter per colpa... delle ascelle

In molti hanno visto nella provocatoria risposta del rapper una mossa per far parlare di sé e ottenere visibilità. D'altra parte Emis Killa non è nuovo a questo tipo di boutade, specialmente nei confronti del gentil sesso. Circa un anno fa, infatti, aveva dichiarato che alle donne non dovrebbero mai puzzare le ascelle e anche in quell'occasione era stato inondato dalle critiche.

La difesa di Emis Killa: "Sono obbligato a dire che mi piacciono tutte?" - "Secondo me voi che mi state insultando predicate bene e razzolate male. Si parla sempre di parità di sessi e libertà di pensiero, ma appena qualcuno dice qualcosa che non vi piace andate a rompere i co***". Non ho mai detto che una donna non possa avere i peli e atteggiarsi come un uomo. Voi siete libere di conciarvi come volete, io sarò libero di dirmi che così non mi piacete? Oppure sono obbligato a dire che le donne mi piacciono tutte o sono maschilista?".

