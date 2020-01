Lite in differita tra Roy Paci e Guè Pequeno: il trombettista risponde a un tweet quasi 8 anni dopo

Nel 2012 iniziò via social un dissing tra Roy Paci e Guè Pequeno . Il trombettista siciliano aveva condiviso un'intervista rilasciata dal rapper in cui gli dava dello sfigato, e aveva attaccato il collega definendolo "frustrato e pseudo-rapper". Ovviamente era arrivata la risposta al veleno dell'ex Club Dogo. Poi il silenzio. Per quasi 8 anni. Ora Roy Paci si accorge di colpo del messaggio: "Leggo solo adesso questo tweet degno dell’ominicchio che sei". Il rancore non si è assopito.

Facciamo un passo indietro nel tempo. Nel 2012 Roy Paci scriveva sui social "Il frustrato e pseudo-rapper Guè Pequeno dei Club Dogo, torna ad insultare il sottoscritto. Del resto, i contenuti esposti nell’intervista la dicono lunga sul personaggio. Come si dice dalle mi parti ‘ti manciu a Milano e ti cacu a Catania’".



A queste parole Guè Pequeno aveva risposto così: "Essere insultati da Roy Paci, una delle pu***e della musica italiana, parla di testi impegnati. Toda Joia, Toda Bellezza... Ma vaf***o. va. Sto ciccione di m***a".

Sette anni e due mesi dopo è arrivata la controrisposta del trombettista, leader di Aretuska e Corleone: "Leggo solo adesso questo tweet degno dell'ominicchio che sei. Dai sfoggio della tua tracotante mascolinità sui social ma nella vita reale non hai le palle per affrontarmi faccia a faccia". E poi spiega il nocciolo della questione: "Sai benissimo che non ti ho insultato ma ho chiesto spiegazioni circa il trattamento che hai avuto nei confronti di mio fratello Primo Brown ad un concerto che fece a Milano dove tu e tutta l'allegra brigata farlocca dei tuoi soci non avete mai pagato. Ho solo chiesto spiegazioni dopo la morte perchè volevo che tu restituissi i soldi che non hai mai dato a Primo". E poi avverte il rapper, buttando benzina sul fuoco: "Ti auguro solo di non incontrarmi mai nel tuo cammino perché tutta la spocchia che ti ritrovi si tramuterebbe in un mucchietto di sabbia per la lettiera del mio gatto".

TI POTREBBE INTERESSARE: