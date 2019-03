Myss Keta con Guè Pequeno è davvero... "Pazzeska"

In attesa di "Paprika", secondo album della sua carriera in uscita il 29 marzo, l'enigmatica e provocatoria Myss Keta pubblica il video del suo nuovo singolo, "Pazzeska", che vede il featuring di Guè Pequeno. Nel video un’ardente Myss si muove super sinuosa in un ambiente total pink dominato da una mortadella gigante, una dimensione fuori dallo spazio-tempo che sembra uscita dall’immaginazione di Sigmund Freud dopo la visione di un film di David Lynch. Una chiara allucinazione collettiva di Motel Forlanini che si fa reale grazie alla performance di Keta. Fra brusche accelerazioni e improvvisi rallentamenti, il corpo di Myss Keta diventa veicolo narrativo dei suoni presenti nel brano, in cui strumenti dal sapore orientale si insinuano nella struttura dei beat. Il risultato è una canzone quasi ipnotica, una danza del serpente che arriva dal futuro, pronta a risucchiare chiunque l’ascolti in una danza tribale oltre i confini del reale.