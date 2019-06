Emis Killa, polemica Twitter per colpa... delle ascelle

"A una donna non dovrebbero mai puzzare le ascelle. Neanche se fa la maratona di New York. Che incubo". E' bastato questo tweet di Emis Killa per sollevare un polverone sul social. Il rapper è stato infatti bersagliato dalle critiche per la frase, giudicata misogina, e lui non si è tirato indietro. L'artista milanese ha infatti risposto a tono agli insulti, con il risultato di alzare ulteriormente i toni e attirarsi nuovi hater.