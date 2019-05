Emis Killa: "Al Core Festival per conquistare chi non mi conosce"

Invece il 9 giugno sarai tra i protagonisti del Core Festival...

Il Core Festival per me è "il" festival di quest'estate. E' un evento bellissimo, con un cast tutto italiano. Non a caso è quello che è stato più pompato. Sono curioso di partecipare e vedere cosa accadrà.



Se l'headliner è J-Ax, che è affine al tuo mondo, in cartellone ci sono anche gruppi come i Maneskin, che hanno probabilmente un pubblico diverso dal tuo. Come affronti questa situazione?

Un festival è sempre una sfida, tirare in mezzo gli altri, che non sono lì per te e non sono tuoi fan, è sempre stato molto divertente per me. Ti confronti con un pubblico diverso e questo dà molti stimoli. Poi una volta era più difficile: quando avevo 18 anni e mi è capitato di esibirmi di fronte a gente che era lì per altri mi è capitato che mi tirassero qualche bottiglia... adesso invece mi rispettano, non mi vedono più come un corpo estraneo.



Pensi che "Supereroe" abbia contribuito a consolidare la tua immagine?

Gli ultimi lavori mi hanno permesso di allargare la base del mio pubblico, c'è stata una conferma del mio ruolo in un ambito più maturo. Diciamo che mi sono scrollato di dosso l'immagine del "teen idol" che iniziava a diventare un po' pesante.



Festival significa anche esibirsi all'aperto, in una situazione molto diversa da quella dei club. Tu cosa preferisci?

E' bello esibirsi d'estate, però devo dire che preferisco i posti con piccole dimensioni. Oggi come oggi sono abituato a esibirmi in club di medie dimensioni, ma, anche se mi rendo conto che è controproducente per me, preferirei fare tre date in un club più piccolo che una in uno più grande. E' un discorso egoistico ma tornare nei posti dove tutto è nato e che sono iconici per chi fa un certo tipo di rap, per me è impagabile.



Per te la Rete è stata un veicolo importantissimo per affermarti. Ora hai raggiunto il milione di follower sul canale YouTube...

La Rete paradossalmente oggi è più fondamentale di quando l'ho usata per emergere. Ormai tutto si è trasferito sui social, il movimento che crei lì non è paragonabile a quello delle radio o della carta. Quindi un premio come il Creator Award d'oro è importantissimo.



LE DATE DEL TOUR

Venerdì 7 giugno 2019 || Rivalta di Gazzola (PC)

Domenica 9 giugno 2019 || Treviso @ Core Festival

Sabato 15 giugno 2019 || International Motor Days

Venerdì 12 luglio 2019 || Forte dei Marmi (LU)

Sabato 13 luglio 2019 || Boario Terme (BS)

Venerdì 16 agosto 2019 || Red Valley Festival

Lunedì 19 agosto 2019 || Benetutti (SS)

Domenica 8 settembre 2019 || Sesto San Giovanni (MI) @ Carroponte