"Home Venice Festival" ufficialmente in rampa di lancio: il Rinascimento parte da Venezia

Per rendere l'esperienza il più fruibile e positiva possibile, l'investimento del comune è stato di quelli importanti. "Abbiamo investito milioni di euro per infrastrutturare l'area di San Giuliano e attrezzarla per le grandi manifestazioni, garantendone l'accessibilità e la sicurezza - ha aggiunto il sindaco -. Saranno predisposte navette sia dalla stazione ferroviaria, sia dai principali parcheggi, perché si possa raggiungere il Parco facilmente. Home Venice sarà un evento di livello internazionale e voglio ringraziare Amedeo Lombardi e tutto il suo gruppo per il coraggio che stanno dimostrando". Brugnaro ha poi dato appuntamento all'anteprima di venerdì 21 giugno, in Piazza Ferretto a Mestre, durante il Salone Nautico di Venezia.





"Quest'estate, nella cornice più bella del mondo, si potrà vivere un'esperienza di vita che abbatte confini e barriere, immersi in un mash-up di culture e situazioni che ad oggi si trovano solo in contesti festivalieri oltreconfine. Ora anche l'Italia avrà il suo grande festival" ha commentato il founder di Home, Amedeo Lombardi.



QUESTA LA LINE UP DEI TRE GIORNI

VENERDI' 12 LUGLIO - Aphex Twin, Editors, John Hopkins Live - Rival Sons - The Vaccines - Alborosie - Moodymann - Canova - Mellow Mood - Spiller - Furio e gli Ska. Inoltre si esibiranno: Masamasa, The Lafontaines, Mox, The Ramona Flowers, Angelica, Bartolini, Liede, Sunday Morning, Machweo, Andrea Van Cleef e Diego Deadman Potron.



SABATO 13 LUGLIO - Paul Kalkbrenner - LP - Pusha-T - Modeselektor - Gazzelle - Adam Beyer - Tedua - Franco 126 - Noyz Narcos - Massimo Pericolo - Ensi - Speranza. Inoltre si esibiranno: Ruthanne, Legno, Dola, Tersø, Cara Calma, Elasi, Chili Giaguaro, Verano, Uccelli ed Helly.



DOMENICA 14 LUGLIO - Young Thug - Mura Masa - Guè Pequeno - Bomodabash - Anastasio - Christian Effe - Elettra Lamborghini - Sick Luke - Side Baby - Ackeejuice Rockers. Si esibiranno inoltre: Priestess, Venerus, Husky Loops, Megha, Edo Ferragamo, Fadi, Vettori, Eugenia Post Meridiem, Twee, Jesse The Faccio, Phill Reynolds, Holograph e Ties