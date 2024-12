Morta Debbie Nelson, la madre di Eminem: tra i due un rapporto difficile

Nel 1999 Nelson fece causa al figlio per diffamazione chiedendo un risarcimento di dieci milioni. Nel 2008 la donna pubblicò un'autobiografia, "My Son Marshall, My Son Eminem", con il sottotitolo, "Setting the record straight on my life as Eminem's mother" (Faccio chiarezza sulla mia vita come madre di Eminem). Al momento Eminem non ha rilasciato nessuna dichiarazione sulla morte della madre. Sabato è atteso ad Abu Dhabi per una performance al Grand Premio negli Emirati Arabi.