"Sì, quindi Hailie Jade, ti ho scritto questa canzone | Per aiutarti ad affrontare la vita ora che non ci sono più | Come dovrei iniziare? Voglio solo dire | Prenditi cura di Alaina, Stevie e zio Nate | E, tesoro, sii forte, so che ero la tua roccia | e lo sono ancora, dire addio non èmai facile, ma perché piangi? | Basta Hailie, tesoro, asciugati gli occhi | questo non è per sempre".