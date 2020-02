Elton John interrompe in lacrime il concerto a Auckland: "Ho la polmonite"

"Ho appena perso completamente la voce, non posso cantare". Elton John visibilmente turbato è stato costretto a interrompere il concerto in Nuova Zelanda per colpa di una polmonite. A metà performance al Mount Smart Stadium di Auckland il musicista britannico 72enne ha fermato l'esibizione e si è scusato. "Devo andare. Mi dispiace", ha detto in lacrime mentre si appoggiava al piano e scuoteva la testa.