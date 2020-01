Da Elton John a Nicole Kidman, le star si mobilitano per l'Australia

LEGGI ANCHE > Australia, oltre 180 persone arrestate per aver appiccato gli incendi​​​​​​



Shawn Mendes ha annunciato che la sua fondazione sta facendo delle donazioni e sui social ha scritto: "Tutte le volte che sono stato in Australia mi sono innamorato sempre di più della gente e della natura". Più concreta è stata Kylie Jenner che versato un milione di dollari da suddividere tra le diverse organizzazioni.



Pink ha invece sborsato 500 mila dollari: "Sono devastata guardando quello che sta succedendo in Australia". Selena Gomez non ha voluto fare sapere quanti soldi donerà ma ha assicurato di sentirsi molto vicina all'Australia e ha invitato i fan a donare. In campo sono scesi anche il principe Harry e Meghan Markle: "E' facile sentirsi indifesi, ma c'è sempre un modo per aiutare".



Anche Leonardo DiCaprio ha pubblicato sui social diversi post per l'Australia mentre Kylie Minogue, cantante di origini australiane, ha donato 500 mila dollari: "Questa devastazione è straziante". Aiuti sono arrivati anche dai Metallica che tramite la loro fondazione All Within My Hands hanno donato 750mila dollari.



