Australia, oltre 180 persone arrestate per aver appiccato gli incendi

Oltre 180 persone sono state arrestate dalla polizia in Australia per aver appiccato incendi nel Nuovo Galles del Sud, mentre proseguono i devastanti roghi, nonostante le piogge degli ultimi giorni in alcune aree del Paese. E' quanto riferiscono i media locali, precisando che da settembre a oggi sono andati in fumo oltre 7 milioni di ettari di boschi: secondo le autorità nella maggior parte dei casi si è trattato di incendi provocati dall'uomo.

Intanto almeno duemila case sono state distrutte in Australia nei devastanti incendi in atto dal settembre scorso, in cui sono morti almeno 25 persone e milioni di animali, mentre i soccorritori si apprestano a far fronte ad un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Lo riporta la Bbc.

Il caldo ha concesso nelle ultime ore una breve tregua, e i vigili del fuoco ne stanno approfittando per ampliare le linee di contenimento intorno ai focolai. E' probabile che le temperature saliranno di nuovo verso la fine della settimana, e vi è il timore che i due incendi maggiori in atto nel Nuovo Galles del Sud possano finire per confluire in un unico, gigantesco, fronte di fuoco.