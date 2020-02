Oscar 2020, da "Parasite" a Elton John, ecco tutti i premiati di questa edizione

Assegnati a Los Angeles i premi Oscar 2020. A trionfare in questa 92.esima edizione è stato il film sudcoreano "Parasite", di Bong Joon-ho. Grande sconfitto "1917" di Sam Mendes, che, dopo aver fatto il pieno di nomination torna a casa solo con due premi tecnici. Ecco l'elenco completo dei premiati

Tutti i premi della 92esima edizione:

Miglior film: Parasite (Bong Joon Ho)

Miglior regia: Bong Joon Ho (Parasite)

Miglior attore: Joaquin Phoenix (Joker)

Miglior attrice: Renee Zellweger (Judy)

Miglior attore non protagonista: Brad Pitt (C'era una volta a...Hollywood)

Miglior attrice non protagonista: Laura Dern (Storia di un matrimonio)

Miglior film internazionale: Parasite (Bong Joon Ho)

Miglior film d'animazione: Toy Story 4 (Josh Cooley)

Miglior corto d'animazione: Hair Love (Bruce W. Smith, Matthew A. Cherry e Everett Downing Jr.)

Miglior sceneggiatura originale: Parasite (Bong Joo Ho e Han Jin Won)

Miglior sceneggiatura non originale: Jojo Rabbit (Taika Waititi)

Miglior cortometraggio: The Neighbors' Window (Marshall Curry)

Miglior scenografia: C'era una volta a...Hollywood (Barbara Ling e Nancy Haigh)

Migliori costumi: Piccole Donne (Jacqueline Durran)

Miglior documentario: American Factory (Steven Bognar, Julia Reichert e Jeff Reichert)

Miglior cortometraggio documentario: Learning to skateboard in a warzone (if you're a girl) (Carol Dysinger e Elena Andreicheva)

Miglior montaggio sonoro: Le Mans '66 - La grande sfida (Donald Sylvester)

Miglior sonoro: 1917 (Mark Taylor e Stuart Wilson)

Miglior fotografia: 1917 (Roger Deakins)

Miglior montaggio: Le Mans '66 - La grande sfida (Michael McCusker e Andrew Buckland)

Migliori effetti speciali: 1917 (Greg Butler, Dominic Tuohy e Guillaume Rocheron)

Miglior trucco e acconciatura: Bombshell (Kazu Hiro, Anne Morgan e Vivian Baker)

Miglior colonna sonora: Joker (Hildur Guonadottir)

Miglior canzone: Rocketman (Elton John e Bernie Taupin con (I'm Gonna) Love me Again)

