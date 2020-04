Elodie veste di nuovo la sua "Andromeda": nuove versioni con Madame e Merk & Kremont

Il coronavirus ha bloccato promozione e tour? Elodie non sta comunque con le mani in mano e ha pensato bene di vestire la sua "Andromeda" con due abiti nuovi di zecca. Sarà infatti disponibile da giovedì 9 aprile l'Ep " Andromeda Remix ", che contiene il brano presentato a Sanremo in due nuove versioni: una con il featuring di Madame e l'altra con quello di Merk & Kremont X BB Team Remix .

LEGGI ANCHE: Elodie e lo scontro con Marco Masini: "Battute fuori luogo sulla mia magrezza, sono arrabbiata"

In queste due versioni, la canzone trova nuove sfumature grazie alla collaborazione con una delle giovani artiste più promettenti della scena urban italiana, e sound internazionali grazie al remix dei dj e producer milanesi, tra i protagonisti dei più affermati festival di musica elettronica e autori di numerose hit che hanno fatto ballare il pubblico internazionale.

L’Ep composto dalle due tracce sarà disponibile per l’ascolto e per l’acquisto su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. I due brani, inoltre, saranno aggiunti da giovedì 9 aprile alla versione digitale dell’album “This Is Elodie”, uscito poco prima del Festival di Sanremo.

Passione alle stelle a Zanzibar tra Elodie e Marracash Instagram 1 di 7 Instagram 2 di 7 ufficio-stampa 3 di 7 chi 4 di 7 instagram 5 di 7 instagram 6 di 7 instagram 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci "Niente da aggiungere". Elodie posta su Instagram un bacio appassionato con Marracash. E davvero non c'è niente da aggiungere. I due artisti sono più innamorati che mai e si godono la loro prima vacanza insieme a Zanzibar. La passione è alle stelle e la coppia più esplosiva della musica non fa niente per nasconderlo...

“Andromeda Remix” fa parte di “Island Presents”, progetto ideato da Island Records in collaborazione con i propri artisti e partito il 6 aprile. La label presenterà al pubblico, ogni giorno per un mese, nuovi brani, versioni ricercate, rarità e contenuti mai resi disponibili prima. L’obiettivo è regalare, sulle piattaforme digitali, momenti di musica inedita in questo periodo così particolare, per ricordare che “Everything’s gonna be all right”.

POTREBBE INTERESSARTI: