Tuffo nel passato per Elodie: eccola in una foto da bambina

Elodie rispolvera l'album dei ricordi e su Instagram pubblica delle foto che la ritraggono bambina , bellissima e sorridente. Capelli lunghi, ricci e nerissimi, è felice con la sorella più piccola Fey, la mamma Claudia Marthe e il papà. "Il mio pensiero felice", scrive sui social la cantante che sta passando questi giorni di emergenza coronavirus a Milano con il suo amore Marracash. Il post ha ottenuto migliaia di like e commenti, tra cui quelli di Daria Bignardi e Belen : "Che papata bellissima".

In una recente intervista a "Verissimo", parlando della sua famiglia (la mamma è un'ex modella e il padre un artista di strada, ndr), Elodie ha confessato: "Il rapporto con mia madre è molto cambiato nel tempo, lei è molto esuberante, particolare, viene da una cultura diversa. Mia mamma è stata male ma tutto si è risolto per il meglio per fortuna“.

La cantante ha anche ammesso di avere un brutto rapporto con la memoria: "Mi dimentico tutto e quindi non saprei dire come stavo allora“. Nelle foto che ha riproposto era davvero felice...

