Elodie e lo scontro con Marco Masini: "Arrabbiata, mi ha fatto body shaming"

Nei giorni scorsi erano circolati dei rumors su una presunta lite tra Marco Masini ed Elodie dietro le quinte di Sanremo. Ora arriva la conferma. La cantante che al Festival ha stregato tutti con "Andromeda" racconta i retroscena. "È vero, Masini mi ha fatto body-shaming, mi ha detto più volte 'Mangia!'. Sono stanca di dovermi difendere da chi pensa che non io non mangi".

"Sono ancora arrabbiata con lui, me l’ha detto 5 minuti prima di esibirmi, ero tesa", ha spiegato Elodie a RadioDueSocialClub. Marco più volte le avrebbe infatti ripetuto la frase: "Oh, ciao, ma quant'è che non mangi?".

Non solo Morgan e Bugo, e Fiorello e Tiziano Ferro. E menomale che doveva essere il Festival dell'amicizia....

