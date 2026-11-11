Elodie riappare sui social: il ricordo di "Amici" sorprende i fan

Al di là delle curiosità legate alla sua vita privata e alle immagini condivise online, resta soprattutto l'attesa per il ritorno discografico. Nella newsletter pubblicata in occasione del terzo anniversario di Red Light, Elodie aveva raccontato di avere già diverse canzoni nuove pronte e di essere al lavoro su due album contemporaneamente. La cantante non ha però fornito indicazioni sulla struttura dei progetti, né ha chiarito se i due dischi saranno pubblicati separatamente o quale dei due arriverà per primo. Per il momento, dunque, non ci sono date o dettagli ufficiali su cui fare affidamento.