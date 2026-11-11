Un richiamo al passato

Elodie riappare sui social: il ricordo di "Amici" sorprende i fan

In una Storia su Instagram, la cantante ha accostato una sua foto recente a una risalente al periodo nel quale ha partecipato al programma televisivo

11 Nov 2026 - 19:02
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Dopo un periodo in cui aveva preferito mantenere un profilo più basso sui social, Elodie è tornata a catturare l'attenzione dei follower con una storia composta da due immagini molto diverse tra loro. Una mostra il suo lato più sensuale, mentre l'altra sembra risalire agli anni in cui frequentava la scuola di Amici. Un piccolo tuffo nel passato che arriva mentre la cantante è impegnata a preparare nuova musica.

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Il confronto tra una foto recente e un ricordo di Amici

 Dopo alcune settimane in cui non ha postato quasi nulla sui social per concentrarsi sulla preparazione dei prossimi progetti musicali, Elodie ha caricato nelle Storie una foto capace di attirare l'attenzione. Ha affiancato un'immagine recente, nella quale mette in mostra la sua sensualità, a una meno attuale, risalente al periodo nel quale ha partecipato ad Amici.

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La prima è accompagnata dalla scritta "In drag", mentre sulla seconda c'è la dicitura "Out of drag". Elodie non ha accompagnato il confronto con spiegazioni particolari: potrebbe trattarsi semplicemente di un momento di nostalgia, senza necessariamente nascondere un significato più preciso.

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Due album in lavorazione, le anticipazioni sulla nuova musica

 Al di là delle curiosità legate alla sua vita privata e alle immagini condivise online, resta soprattutto l'attesa per il ritorno discografico. Nella newsletter pubblicata in occasione del terzo anniversario di Red Light, Elodie aveva raccontato di avere già diverse canzoni nuove pronte e di essere al lavoro su due album contemporaneamente. La cantante non ha però fornito indicazioni sulla struttura dei progetti, né ha chiarito se i due dischi saranno pubblicati separatamente o quale dei due arriverà per primo. Per il momento, dunque, non ci sono date o dettagli ufficiali su cui fare affidamento.

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Un indizio è arrivato alla fine di ottobre, quando Dardust ha pubblicato una storia direttamente dalla sala d'incisione insieme a Elodie. Non è stata annunciata una nuova collaborazione, ma la presenza dei due nello stesso studio ha inevitabilmente acceso le aspettative. Il produttore aveva già lavorato con la cantante per Mi ami mi odi, quindi un nuovo progetto condiviso è quantomeno plausibile.

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