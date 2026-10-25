loft a milano

Elodie e Franceska vanno a convivere: ecco il nuovo nido d'amore

Sembra proprio che la coppia si sia trasferita in un loft in centro a Milano. Gli scatti lasciano intendere che il trasloco non è ancora finito del tutto

25 Ott 2026 - 12:16
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
1 di 10
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

Elodie e Franceska potrebbero aver fatto un importante passo avanti. Le ultime foto pubblicate sul profilo Instagram della ballerina lasciano intendere che le due avrebbero iniziato a convivere in un loft in centro a Milano. Gli scatti mostrano una vita di coppia fatta di momenti di tenerezza, divertimento e tiramisù.

Leggi anche
Elodie e Mahmood in stazione

Elodie e il selfie in stazione con Mahmood: qualcosa bolle in pentola?

Elodie, Kendall Jenner e Cara Delevingne in passerella per Le Défilé 2026, la sfilata show di L'Oréal Paris

Da Elodie a Kendall Jenner: a Parigi sfilata show

Nonostante i lavori fatti durante l'estate, il loft non sembra ancora pronto al 100%: in alcune delle foto si notano dei quadri ancora da appendere e degli scatoloni, probabilmente un rimasuglio di un trasloco che non dev'essere stato dei più agevoli.

Elodie e Franceska, la nuova vita insieme a Milano

 Le immagini condivise da Franceska Nuredini mostrano alcuni scorci della quotidianità trascorsa con Elodie nella loro nuova abitazione. Tra i momenti immortalati ci sono abbracci sul letto, fotografie delle due ragazze insieme e una cena davanti a un tiramisù preparato in casa. Gli scatti permettono anche di osservare alcuni elementi della nuova casa.

Leggi anche
Elodie e Francesceska nuredini, gli scatti delle vacanze a Ibiza

Elodie scatenata a Ibiza con Franceska Nuredini: party e look sensuali

Elodie, Franceska e... l'altra? L'unfollow che scatena i follower

L'abitazione appare particolarmente luminosa, con un arredamento caratterizzato soprattutto da tonalità bianche, presenti sulle pareti, sulle porte e sul grande divano angolare che domina il soggiorno. A dare maggiore calore agli ambienti contribuiscono le piante, distribuite nella casa per aggiungere colore, insieme al parquet in legno chiaro. Sono presenti anche diversi quadri, alcuni già sistemati sulle pareti e altri ancora appoggiati sul pavimento.

Google Preferred Site

I commenti dei follower

 Le foto pubblicate da Franceska hanno attirato rapidamente l'attenzione degli utenti. Tra i messaggi pubblicati dai follower c'è chi ha apprezzato soprattutto l'espressione della cantante: "Bellissimo vedere Elodie così rilassata e serena", ha scritto un utente.

Leggi anche
Il french bob di Elodie

Elodie cambia look: il french bob fa impazzire i fan sui social

 Elodie e Franceska

Elodie e Franceska Nuredini a letto insieme senza maglietta: la coppia non si nasconde più

"Vi amo, non so perché mi commuovo sempre ogni volta...", si legge nel commento di un altro follower. Non mancano interazioni più brevi ma comunque piene di entusiasmo, come: "Siete stratosferiche"; "La coppia più bella del mondo" e "Ma quanto siete belle bellissime".
Le reazioni sono state prevalentemente positive e hanno sottolineato l'affetto del pubblico nei confronti delle due ragazze.

Elodie e Franceska Nuredini a Procida: gli scatti della coppia tra i locali della Corricella

1 di 3
© Facebook
© Facebook
© Facebook

© Facebook

© Facebook

Ti potrebbe interessare

videovideo
elodie
franceska

Sullo stesso tema