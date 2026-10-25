"Vi amo, non so perché mi commuovo sempre ogni volta...", si legge nel commento di un altro follower. Non mancano interazioni più brevi ma comunque piene di entusiasmo, come: "Siete stratosferiche"; "La coppia più bella del mondo" e "Ma quanto siete belle bellissime".

Le reazioni sono state prevalentemente positive e hanno sottolineato l'affetto del pubblico nei confronti delle due ragazze.