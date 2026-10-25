Elodie e Franceska potrebbero aver fatto un importante passo avanti. Le ultime foto pubblicate sul profilo Instagram della ballerina lasciano intendere che le due avrebbero iniziato a convivere in un loft in centro a Milano. Gli scatti mostrano una vita di coppia fatta di momenti di tenerezza, divertimento e tiramisù.
Nonostante i lavori fatti durante l'estate, il loft non sembra ancora pronto al 100%: in alcune delle foto si notano dei quadri ancora da appendere e degli scatoloni, probabilmente un rimasuglio di un trasloco che non dev'essere stato dei più agevoli.
Elodie e Franceska, la nuova vita insieme a Milano
Le immagini condivise da Franceska Nuredini mostrano alcuni scorci della quotidianità trascorsa con Elodie nella loro nuova abitazione. Tra i momenti immortalati ci sono abbracci sul letto, fotografie delle due ragazze insieme e una cena davanti a un tiramisù preparato in casa. Gli scatti permettono anche di osservare alcuni elementi della nuova casa.
L'abitazione appare particolarmente luminosa, con un arredamento caratterizzato soprattutto da tonalità bianche, presenti sulle pareti, sulle porte e sul grande divano angolare che domina il soggiorno. A dare maggiore calore agli ambienti contribuiscono le piante, distribuite nella casa per aggiungere colore, insieme al parquet in legno chiaro. Sono presenti anche diversi quadri, alcuni già sistemati sulle pareti e altri ancora appoggiati sul pavimento.
I commenti dei follower
Le foto pubblicate da Franceska hanno attirato rapidamente l'attenzione degli utenti. Tra i messaggi pubblicati dai follower c'è chi ha apprezzato soprattutto l'espressione della cantante: "Bellissimo vedere Elodie così rilassata e serena", ha scritto un utente.
"Vi amo, non so perché mi commuovo sempre ogni volta...", si legge nel commento di un altro follower. Non mancano interazioni più brevi ma comunque piene di entusiasmo, come: "Siete stratosferiche"; "La coppia più bella del mondo" e "Ma quanto siete belle bellissime".
Le reazioni sono state prevalentemente positive e hanno sottolineato l'affetto del pubblico nei confronti delle due ragazze.