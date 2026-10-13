Elodie ha condiviso su Instagram una storia nella quale fa capolino un altro grande protagonista della musica italiana: Mahmood. Nel selfie, i due artisti si trovano in una stazione, dunque è verosimile che abbiano preso il treno insieme per raggiungere una meta che al momento non è dato conoscere. L'unica certezza è che la loro vicinanza ha mandato in visibilio i follower e acceso la speranza nei confronti di una loro collaborazione. Inoltre, nella serata di lunedì Elodie e Mahmood si trovavano entrambi a Roma per prendere parte alla mostra dei fotografi Luigi & Iango (Luigi Murenu e Iango Henzi).