© Instagram | Elodie
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Elodie ha condiviso su Instagram una storia nella quale fa capolino un altro grande protagonista della musica italiana: Mahmood. Nel selfie, i due artisti si trovano in una stazione, dunque è verosimile che abbiano preso il treno insieme per raggiungere una meta che al momento non è dato conoscere. L'unica certezza è che la loro vicinanza ha mandato in visibilio i follower e acceso la speranza nei confronti di una loro collaborazione. Inoltre, nella serata di lunedì Elodie e Mahmood si trovavano entrambi a Roma per prendere parte alla mostra dei fotografi Luigi & Iango (Luigi Murenu e Iango Henzi).
Oltre alla storia, Elodie ha pubblicato altre nuove foto nelle quali si trova alla mostra di Luigi & Iango insieme a Mahmood. Negli scatti, la cantante indossa un mini abito bianco, abbinato a scarpe con il tacco del medesimo colore e una borsetta argentata.
Mahmood, invece, sfoggia un completo viola che lascia intravedere i pettorali allenati. Rispetto al recente passato, i suoi capelli sono più lunghi e arrivano fino all'altezza del collo. Per il cantante di "Tuta gold", quella di lunedì è stata una serata speciale, perché tra le opere esposte da Luigi & Iango ce n'era anche una in cui il protagonista era proprio lui.
In passato Mahmood ha collaborato agli album di Elodie in qualità di autore e partner creativo, dunque rivedere i due artisti nelle stesse foto ha spinto alcuni follower a ipotizzare un nuovo sodalizio artistico. Non si tratta di una possibilità così remota, soprattutto considerando che Elodie ha recentemente annunciato di essere al lavoro su due nuovi album.
"Sono piena di canzoni nuove, sto lavorando su due dischi contemporaneamente e… non mi fate dire altro", ha scritto nella sua newsletter. La cantante si sta anche preparando al tour che nel 2027 la porterà a esibirsi in vari palazzetti.
© IPA | Le Défilé 2026, la sfilata show di L'Oréal Paris: Elodie
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