Elodie e la lite con la vicina di casa: "In un altro momento l'avrei presa per il collo"

La cantante ha raccontato in radio di un battibecco causato dal fatto che la vicina camminava con i tacchi in casa la mattina presto

Soprattutto se hai una vicina con cui non c'è evidentemente sintonia. La cantante ha raccontato di una recente lite mattutina. Svegliata dalla vicina del piano di sopra che camminava in casa con i tacchi, la cantante è infatti salita a chiedere se poteva, vista l'ora (le 8) non mettere i tacchi in modo che lei potesse dormire. E si è sentita rispondere "Poteva comprare l'ultimo piano". "In un altro momento dopo questa risposta l'avrei presa per il collo...".

Per Elodie l'occasione di raccontare quanto avvenuto è stata un'ospitata a "Deejay Chiama Italia", da Linus e Nicola Savino. E' stato proprio quest'ultimo a pungolarla invitandola a parlare della sua vicina. Ed Elodie non si è tirata indietro. "Otto del mattino, sento ticchettare di sopra, come se ci fosse la pioggia, ma era la vicina di sopra che camminava con i tacchi in casa". A quel punto la cantante, ormai sveglia, si è alzata ed è andata dalla vicina per chiederle: "Mi scusi... può almeno la mattina non mettere i tacchi? Magari dormo". E la risposta che si è sentita dare l'ha lasciata di sasso: "Potevi comprare l'ultimo piano".

"In un altro momento, dopo questa risposta l'avrei presa per il collo - ha spiegato -. È stata talmente classista. Io l'ho guardata e non le ho detto niente, anzi forse ho detto una cosa come 'Hai ragione, la prossima volta mi compro casa tua'". Poi tornando a casa ha pensato a un'eventuale vendetta futura. "Ho pensato: 'Faccio una festa pazza di notte e quando uscirà le dirò: 'Ti potevi comprare una villa'".