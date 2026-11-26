Emma ed Elisa all'avventura in motoslitta sul secondo ghiacciaio più grande d'Islanda
© Instagram @real_brown | Emma e Elisa in vacanza in Islanda con amici
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Kintsugi è un'antica tecnica di restauro giapponese per riparare le tazze in ceramica in cui le linee di rottura vengono ricoperte d'oro e così le crepe rimangono evidenti. Trasformare in bellezza qualcosa che si è rotto, ma senza nascondere la crisi. Quello che voleva fare Elisa in un nuovo lavoro - in uscita il 27 novembre - che si intitola proprio così Kintsugi, ed è il suo album più personale e rischioso. Un racconto intimo sulle ferite delle relazioni, le inquietudini del presente e la possibilità di tornare ad accogliere la felicità in un percorso che parte dal dolore, attraversa la trasformazione e porta alla rinascita. Un viaggio musicale e umano che indaga l’esplorazione delle fragilità individuali per aprirsi progressivamente lasciando spazio anche ad una riflessione più ampia sulla società contemporanea, in particolare nel brano “F.O.M.O. II”.
Con un'"onestà integrale", la stessa riversata nel nuovo album Kintsugi e nel film che lo accompagna, nella giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne Elisa ha parlato a lungo dell'abuso subito da bambina e del suo impegno nel tenere alta la guardia contro molestie e maltrattamenti. Lavorando alle 11 tracce del disco e rileggendo i suoi diari, "mi sono imbattuta - ha raccontato l'artista in Triennale a Milano - in una delle mie ferite più grandi e mi sono detta: Ho quasi 50 anni, mi sento diversa rispetto a questo trauma, perché oggi ho un piccolo strumento in più, che però fa una differenza enorme. Oggi inizio, grazie alla psicoterapia, a non identificarmi con quel trauma e a prendere una distanza: è una cosa che mi è successa, ma non sono io. Ed è una differenza abissale. Quindi ho pensato: Perché devo ometterla per paura del giudizio, delle conseguenze?. Ho fatto la solita artista pazza, incosciente e coraggiosa, e sono andata avanti perché sentivo che ce l'avrei fatta. E poi, in qualche modo, ce l'ho fatta, anche se è andata peggio di quello che pensavo".
Perché per affrontare tutte le proprie paure bisogna farsi rompere in mille pezzi dal dolore, lasciarsene completamente attraversare fino a scoprirsi nuovi: "Kintsugi - ha sottolineato Elisa, che l'11 settembre 2027 festeggerà 30 anni di carriera a Campovolo - vuol dire andare avanti, ma portando con me tutto quello che mi ha fatto male anche fino a distruggermi e andare in mille pezzi, perché da tutte quelle crepe, è da lì che esce la mia luce". "C'è un momento per tutto e il dolore - ha spiegato l'artista, che nel 2025 si è separata dal marito Andrea Rigonat - non viene per niente, è un attivatore che come una madre amorevole ti costringe a guardare dove non vuoi. Questo è un album che va a scavare nelle ferite di una relazione, sulle proprie interiori e su quelle collettive, perché poche volte si era sentito un sanguinamento collettivo come ora".
Eppure una speranza c'è: "I giovani sono etichettati come svogliati e ingrati, invece sono evoluti, capiscono che denaro e successo non daranno loro la felicità. Le manifestazioni pro Gaza o No Kings sono un segnale globale di luce, vuol dire che le ferite sono diventate consapevolezza". Elisa è stata capace di trasformare il trauma personale nell'impegno con Una, Nessuna, Centomila che "mi onora. Oggi posso dirlo apertamente: sicuramente anche la mia storia personale mi avvicina a loro ancora di più. Non potevano saperlo, però purtroppo è molto più comune di quanto si possa pensare", ha sottolineato. Per Elisa il motivo è chiaro: "penso che quel tipo di atteggiamento - ha riflettuto - abbia una radice primordiale, di pura prevaricazione fisica. Prevaricare o essere violenti sono patologie, traumi non elaborati, sono ferite anche quelle, ma quello che causano è violenza, dolore, morte, sangue, quindi non sono mai giustificabili" e "bisognerebbe spostare l'attenzione sul cercare di curarle". Oltre a "denunciare sempre". Il problema è che spesso la vittima deve convivere con il senso di colpa, "la paura che, se lo racconti, non ti crederanno. È una cosa enorme, inspiegabile. A me - ha confidato - è successo da bambina, a otto anni. Cosa succede? Che tu in certi momenti pensi: Ma è successo veramente?. Non sai nemmeno dire se te lo sei inventato, perché è un orrore e l'orrore non puoi spiegartelo. Il tuo cervello cerca di metterlo a posto e non riesce. E più ti è successo quando eri piccolo, meno ci riesce".
E vale per tutti: "Ho amici maschi e amiche donne a cui è successo, da piccole e da meno piccole, in tantissimi contesti, anche familiari, di persone che sono vicine, che invece di proteggere abusano. Questo è un orrore, non si può chiamare in un altro modo". E per questo "bisogna tenere un po' alta la guardia". Ed "è giusto parlare di tutto ai nostri figli, perché i tabù sessuali - ha continuato - sono un luogo fertile dove nascono le perversioni, mentre più apri le porte, più si normalizzano le cose". Anche per questo Elisa ha concluso chiedendo che "l'educazione sessuale a scuola sia obbligatoria, e da subito".
© Instagram @real_brown | Emma e Elisa in vacanza in Islanda con amici
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