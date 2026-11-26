Eppure una speranza c'è: "I giovani sono etichettati come svogliati e ingrati, invece sono evoluti, capiscono che denaro e successo non daranno loro la felicità. Le manifestazioni pro Gaza o No Kings sono un segnale globale di luce, vuol dire che le ferite sono diventate consapevolezza". Elisa è stata capace di trasformare il trauma personale nell'impegno con Una, Nessuna, Centomila che "mi onora. Oggi posso dirlo apertamente: sicuramente anche la mia storia personale mi avvicina a loro ancora di più. Non potevano saperlo, però purtroppo è molto più comune di quanto si possa pensare", ha sottolineato. Per Elisa il motivo è chiaro: "penso che quel tipo di atteggiamento - ha riflettuto - abbia una radice primordiale, di pura prevaricazione fisica. Prevaricare o essere violenti sono patologie, traumi non elaborati, sono ferite anche quelle, ma quello che causano è violenza, dolore, morte, sangue, quindi non sono mai giustificabili" e "bisognerebbe spostare l'attenzione sul cercare di curarle". Oltre a "denunciare sempre". Il problema è che spesso la vittima deve convivere con il senso di colpa, "la paura che, se lo racconti, non ti crederanno. È una cosa enorme, inspiegabile. A me - ha confidato - è successo da bambina, a otto anni. Cosa succede? Che tu in certi momenti pensi: Ma è successo veramente?. Non sai nemmeno dire se te lo sei inventato, perché è un orrore e l'orrore non puoi spiegartelo. Il tuo cervello cerca di metterlo a posto e non riesce. E più ti è successo quando eri piccolo, meno ci riesce".