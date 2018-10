Elisa: "Dialogo con me stessa, intima e sincera vi mostro le mie fragilità"

"Mi sono voluta guardare dentro per capire dove volevo andare - racconta - E' un lavoro autobiografico. Tutto viene spiegato ed esposto con il tono intimo di protezione che ti dà il diario. E' un dialogo con me stessa, ma immaginando il pubblico come un unico interlocutore. Ho voluto fare un lavoro onesto, per fare trasparire le mie fragilità".

Non serve niente di particolare, solo tornare a pensare che tutto è bello e speciale, non si dice mai, ma voglio impegnarmi e salvare un pezzo di cuore...

Un album diretto, in cui Elisa rinuncia alla "perfezione" e in cui la cantautrice si è fatta affiancare anche da alcuni giovani autori come Davide Petrella, Cheope, Federica Abbate e Calcutta: "Molti brani sono quelli che ho inciso, con gli autori presenti, durante la prima registrazione e pazienza se qualche nota non era perfetta... mi è piaciuto confrontarmi con la realtà contemporanea, una volta che avevo deciso di aprire i miei diari a chi ascoltava, ho capito che potevo aprirmi anche io ad altre collaborazioni".

I quattro concerti all'Arena di Verona hanno segnato l'artista. Ma Elisa ha deciso di tornare alle origini e per il tour, che partirà 18 marzo da Firenze, ha pensato di tralasciare lo show scegliendo l'atmosfera più intima dei teatri: "Suonare in teatro è un po' come andare dal dottore per un artista. Vai a vedere quale è il tuo stato di salute, perché non ci sono trucchi e inganni".