Alessandra, sono passati 10 anni e sei ancora qua, sempre la stessa, ma cresciuta, ci racconti questa evoluzione?

Ero giovane, sì.. adesso ne ho 32 di anni. Sono cresciuta, maturata, con una consapevolezza della vita forse diversa e con esigenze diverse. Ma la cosa fondamentale per me è non cambiare mai. Perché i valori, le radici e tutto ciò che di bello mi ha portato fino a qui deve rimanere per forza. Perché tutto quello che è successo non mi cambierà mai: è certo, sono la cretina di sempre.

C'è un brano scritto da te a quattro mani con Daniele Magro in cui racconti anche un lato inedito di te, tu che non sei molto social...

Non abuso dei socialnetwork, mi racconto nella mia normalità, senza esagerare. Con Daniele è stato emozionante scrivere a quattro mani, ho raccontato una parte del mio intimo. Ma sentivo che era arrivato il momento di farlo, di darmi ancora di più. Tutti gli autori hanno colorato questo album e mi hanno dato un grande aiuto.

Ci sono anche testi impegnati, in cui affronti il tema della diversità...

Una diversità che in realtà non dovrebbe esistere. L'amore dovrebbe essere il motore di ogni cosa. Oggi sembra più facile odiarsi, giudicarci e non dare una seconda possibilità, io attraverso la musica cerco di far passare il mio messaggio. Io con le mie canzoni e la mia 'facciaccia' ci provo....