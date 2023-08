Negli scatti, dopo lo svenimento, la Lamborghini sorride ma scrive: "È finita così, sono svenuta dal caldo appena terminato lo show, faceva davvero tanto tanto caldo".

Tutto bene però quello che finisce bene: "Ehi amici questo è dopo... sono appena svenuta ma noi non molliamo niente faceva troppo caldo forse ho perso troppi liquidi e ho mangiato troppi cannoli", dice Elettra nel video della storia condivisa, mostrando un vassoio pieno di cannoli alla ricotta: "Vi faccio anche la candela", aggiunge sollevando il bacino e le gambe.

Insomma pericolo scampato per la sexy cantante negli ultimi giorni è stata vittima di altre disavventure.

Collo bloccato

Prima di un concerto a Tottea in provincia di Teramo, durante lo scorso weekend, Elettra si è ritrovata con il collo bloccato. "Ragazzi abbiamo un'emergenza", ha detto la cantante documentando tutto nelle sue storie Instagram come fa sempre: "Mi sono bloccata il collo prima in macchina, ho chiamato i paramedici e adesso ho preso medicine. Magari questa sera non lo muoverò molto. Ma ci sono". Poi nel video successivo eccola mentre cerca di convincere lo staff a non farsi fare la puntura per alleviare il dolore che le è stata prescritta. La siringa la spaventa e l’iniezione con l'antidolorifico non la vuole proprio fare: "Non ci riesco", spiega la cantante.