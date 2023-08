"Ragazzi abbiamo un'emergenza", ha detto Elettra: "Mi sono bloccata il collo prima in macchina, ho chiamato i paramedici e adesso ho preso medicine. Magari questa sera non lo muoverò molto. Ma ci sono". Poi nel video successivo eccola mentre cerca di convincere lo staff a non farsi fare la puntura per alleviare il dolore che le è stata prescritta.

Elettra Lamborghini ha il collo bloccato prima di un concerto, ma la siringa la spaventa e l’iniezione con l'antidolorifico non la vuole proprio fare: "Non ci riesco", spiega la cantante nelle sue storie Instagram, dove ha documentato tutto quello che è successo nei camerini prima del live a Tottea in provincia di Teramo.

Le punture le fanno paura e a nulla servono le rassicurazioni di chi le promette che non sentirà nulla, che l'ago è sottile e che sarà questione di un attimo. Proprio come una bambina Elettra cerca di sfuggire in tutti i modi alla siringa e se la fa anche passare per analizzare meglio l'ago.

La situazione però pare si sia poi risolta, forse la cantante si è fatta convincere, quel che è certo è che non ha deluso i suoi fan e ha tenuto ugualmente il concerto al meglio delle sue possibilità, sfoggiando le sue curve.









Brutta avventura per la Lamborghini A inizio agosto Elettra era stata vittima di un incidente sul palco. La cantante era stata colpita da una bottiglietta d'acqua e ha fermato il concerto a Sammichele di Bari, dove si stava esibendo durante il suo Elettraton tour. La popstar non ha riportato fortunatamente nessun danno ma ha voluto ugualmente interrompere il brano che stava cantando per rispondere immediatamente al gesto del giovane dicendo: "Dove è quel cornuto? Io te la sbatto in testa la bottiglietta d'acqua, vediamo se ti può far piacere, ok? Se hai le pa**e chiedi scusa, perché potevi farmi male...".

Una volta individuato dalla security il ragazzo, probabilmente ubriaco, è stato allontanato dal concerto e la Lamborghini, sostenuta dal pubblico, ha continuato la sua "ramanzina" citando un caso analogo di pochissimi giorni fa: "Hai bevuto? Non mi interessa, se hai bevuto non venire qua perché ad un'altra cantante (e si riferisce a Baby K ndr) è arrivato un colpo al seno e ha dovuto cancellare tutte le date del tour. Non mi interessa, è pericoloso e non capisco come ti sia venuto in mente di lanciare la bottiglia qua, io non voglio la tua acqua, al limite potevi lanciarla al tuo vicino, ma neanche...". La cantante ha quindi ripreso il suo show esibendosi nel suo grande successo "Caramello" tra gli applausi del pubblico.