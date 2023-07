La 29enne cantante mostra di essere dimagrita in due scatti sui social scatenando i follower. E attacca chi la critica per la perdita di peso

Tranquilli, non lo sono". E ha così sfoggiato il suo nuovo fisico in un costume nero di pizzo. Immagini che hanno conquistato i follower che l’hanno riempita di complimenti.

La perdita di peso e la reazione di Elettra Il post di Elettra Lamborghini ha riscosso successo, ma alcuni follower si sono preoccupati per la sua perdita di peso ma anche scrivendo commenti fuori luogo. Così la cantante ha prontamente reagito e in alcune storie di Instagram si è sfogata, rimandando al mittente alcune falsità girate in rete e raccontando come abbia perso realmente peso: "Allora per vostra informazione, dato che online leggo molte str***ate dove dicono che io abbia fatto diete miracolose di due settimane con cinque pasti al giorno. Sono mesi, almeno sei che lavoro per il mio cambiamento che è stato graduale. Nessuna magia, nessuna liposuzione e nessuna str***ata".

I duri allenamenti Elettra ha poi raccontato: "Ripeto, ho semplicemente chiuso la bocca e mi sono allenata come una dannata. Più di una volta al giorno. Nessuna scusa, anche la sera tardi piuttosto non uscivo o mi svegliavo presto la mattina. Ho sudato? Sì, tanto. Avrei voluto magnarme una torta? Sì, più di una volta! L'ho fatto per il semplice motivo che per reggere uno show di un'ora e mezza avrei dovuto allenarmi come si deve. E così è stato. Mi hanno sempre dato della 'ciccia' in foto quando, invece, sono sempre stata pesoforma, ora per qualche chilo in meno sono troppo magra.