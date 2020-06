Elettra Lamborghini parte per "La Isla" con un décolleté esplosivo

Elettra Lamborghini ci ha preso gusto e dopo essere stata eletta la reginetta dei tormentoni, per accendere l'estate 2020 ha chiamato l'amica Giusy Ferreri. La coppia ha appena sfornato "La Isla", un brano perfetto per la spiaggia e le notti calienti. E su Instagram Elettra alza la temperatura e stuzzica i follower con un bikini leopardato che trattiene a fatica il suo décolleté generoso.

Leggi anche>

Baby K e Chiara Ferragni lanciano il nuovo tormentone: "Sarà un'estate iconica e rovente"

La Lamborghini si sta godendo la sua ultima estate da "signorina" prima delle nozze con AfroJack previste a settembre. Insieme alla complice Giusy Ferreri forma una coppia pericolosa, che promette di far ballare tutti con la fresca "La Isla".

Due identità forti, due donne protagoniste della musica italiana che giocano con le note per tirare fuori il loro lato più istintivo ed intenso, cantano per la prima volta insieme in un brano che è un inno all’estate, alla leggerezza e alle good vibes e che conquista al primo ascolto. Un "attacco" frontale all'altro duetto hype del momento formato da Baby K e Chiara Ferragni.

Elettra e Giusy Ferreri partono per una "isla" molto caliente COSIMO BUCCOLIERI 1 di 18 COSIMO BUCCOLIERI 18 di 18 COSIMO BUCCOLIERI 18 di 18 COSIMO BUCCOLIERI 18 di 18 COSIMO BUCCOLIERI 18 di 18 COSIMO BUCCOLIERI 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 10 di 18 Instagram 11 di 18 Instagram 12 di 18 Instagram 13 di 18 Instagram 14 di 18 Instagram 15 di 18 Instagram 16 di 18 Instagram 17 di 18 Instagram 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ma nell'estate del girl power c'è spazio per tutte e l'ereditiera regala scatti sensuali su Instagram, tentando i suoi follower con fughe esotiche. "Vogliamo fuggire e aprire un bar solo mojito?!" propone tra le frasche la bella ereditiera, con indosso solo un bikini striminzito e il brillocco di fidanzamento ben evidente.

Ti potrebbe interessare: