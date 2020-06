Elettra Lamborghini reginetta dei tormentoni: "Pem Pem" oltre i 70 milioni di ascolti

Il 2020 si sta rivelando un anno magico per Elettra Lamborghini. Dopo essere salita sul palco di Sanremo con "Musica", per la regina del twerk è arrivato un altro importante riconoscimento. La sua hit del 2018 "Pem Pem" ha sfondato i 70 milioni di ascolti su Spotify e si è quindi aggiudicata il titolo di canzone italiana di un'artista femminile più ascoltata della piattaforma.

Leggi anche>

Elettra Lamborghini: “Così sono diventata la regina del twerking”

Anche sul fronte privato le cose non potrebbero andare meglio. L'erediteria è infatti impegnatissima nei preparativi per il suo matrimonio da favola con Afrojack. Dopo essere andata a caccia di ville extralusso sul lago di Garda, accompagnata dal fido wedding planner Enzo Miccio, Elettra pare aver trovato l'abito giusto per dire sì.

Sposa anticonvenzionale - La Lamborghini sta marciando verso l'altare a passo spedito, senza curarsi di pandemie e scaramanzie. la Lamborghini ha infatti deciso di non rimandare le nozze, fissate per settembre, e armata di mascherina nelle scorse settimane ha visitato alcune location per il ricevimento. Il tutto sotto l'occhio attento dei suoi 6 milioni di follower a cui ha mostrato via social anche l'abito bianco che ha scelto per il fatidico sì. Un sacrilegio per molte future spose, ma con un lato B come il suo Elettra può permettersi di tutto....

Elettra Lamborghini va in bianco: tutto pronto per le nozze Instagram 1 di 25 Instagram 2 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 10 di 25 Instagram 11 di 25 Instagram 12 di 25 Instagram 13 di 25 Instagram 14 di 25 Instagram 15 di 25 Instagram 16 di 25 Instagram 17 di 25 Instagram 18 di 25 Instagram 19 di 25 Instagram 20 di 25 Instagram 21 di 25 Instagram 22 di 25 Instagram 23 di 25 Instagram 24 di 25 Instagram 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: