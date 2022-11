Eddie Vedder sale sul palco con gli Who e canta "The Seeker"

Il frontman dei Pearl Jam è salito sul palco insieme alla band rock britannica lo scorso fine settimana a Los Angeles, in occasione di un evento privato di beneficenza per raccogliere fondi da destinare alla Teen Cancer America.

Roger Daltrey degli Who ha presentato Vedder confessando che durante l'esibizione il frontman dei Pearl Jam non sarebbe riuscito a raggiungere le note più alte del brano perché al momento, scherzando, "non riesce a stringere troppo le palle".



Scritto da Pete Townshend "The Seeker" è stato il primo singolo pubblicato dopo il successo dell'opera rock degli Who "Tommy!. Il brano esplora la difficoltà di mantenere la propria integrità artistica dopo aver ottenuto un enorme successo. Townshend avrebbe poi rivelato che parte della canzone è stata scritta mentre vagava ubriaco in una palude in Florida.

Townshend ha più volte confessato di non essere mai stato un grande fan del singolo, ammettendo: "Suonava benissimo nella palude piena di zanzare in cui me lo sono inventato - in Florida alle tre del mattino, ubriaco a morte. Ma è lì che iniziano sempre i guai, nella palude”.

Vedder ha già suonato "The Seeker" come artista solista e con i Pearl Jam. Ha sempre ammesso il suo amore per gli Who, quindi potersi esibire con la band dal vivo è stato uno dei più bei goal di questo anno per il musicista americano.

Ma non è la prima volta che il frontman dei Pearl Jam collabora con gli Who. Nel 2014 è salito sul palco a Londra in occasione del 50° anniversario della band, e cinque anni dopo ha suonato in apertura della band di Roger Daltrey e Pete Townshend allo stadio di Wembley.

Con i Pearl Jam il cantante ha già reinterpretato dal vivo alcuni brani degli Who: da "I Can't Explain", "I'm One", "Baba O'Reilly", "The Real Me", "The Kids Are Alright" a "My Generation" e "Blue, Red And Grey".





Roger Daltrey e Pete Townshends hanno anche messo all'asta una chitarra autografata per raccogliere fondi per il programma di beneficenza Play It Back Music. Il vincitore sarà selezionato casualmente il 6 dicembre.