"Earthling", Eddie Vedder torna con un disco ricco di collaborazioni leggendarie

Da Elton John (feat. in "Picture") a Stevie Wonder, passando per Ringo Starr, Andrew Watt, Chad Smith e Josh Klinghoffer. "Earthling", prodotto dal produttore vincitore del Grammy Award Andrew Watt, è il primo album di Vedder dopo "Ukulele Songs" del 2011.

"Earthling" è accompagnato da un tour, partito da New York il 2 febbraio. A dare vita all'album sul palco insieme a lui ci sono gli Earthlings: il batterista Chad Smith, il tastierista/chitarrista/cantante Josh Klinghoffer, il bassista Chris Chaney, il chitarrista/cantante Glen Hansard e il chitarrista Andrew Watt.

"Earthling" ha immediatamente conquistato gli addetti ai lavori. La rivista di settore "Spin" ha infatti definito il singolo “Brother The Cloud” come una "sfaccettata traccia rock con un potente finale", mentre "Rolling Stone" ha sottolineato come la traccia "nonostante il suo arrangiamento upbeat e caratterizzato da chitarre, esplora lo sconvolgimento causato dalla perdita di una persona cara".

A spiccare all'interno del disco anche "la stridente 'Long Way' che, guidata dalla chitarra, vede Vedder racconta la storia di un uomo perseguitato da un amore perduto", secondo la descrizione di "Variety". Apprezzata dalla critica anche "The Haves", che l'influente sito musicale Stereogum ha descritto come "una ballata del cuore indagatore sulla connessione personale, che affronta il crescente divario tra ricchi e poveri".

TRACKLIST “EARTHLING”:

Invincible

Power of Right

Long Way

Brother the Cloud

Fallout Today

The Dark

The Haves

Good and Evil

Rose of Jericho

Try

Picture ft. Elton John

Mrs. Mills

On My Way

