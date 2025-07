Dopo "Shrek 5" Ciuchino diventa protagonista: annunciato lo spin-off

Importanti novità in arriva nell'universo di Shrek. Non solo è ufficialmente in produzione il quinto capitolo della saga dell'orco più amato di sempre, ma Eddie Murphy ha anche rivelato che è in arrivo un film interamente dedicato a Ciuchino, l'irresistibile asino parlante che l’attore doppia fin dal primo capitolo. Come ha spiegato Murphy nel corso di un'intervista rilasciata durante la promozione del suo nuovo film "The Pickup", i due progetti stanno avanzando in contemporanea: mentre il cast è attualmente impegnato nelle sessioni di doppiaggio per "Shrek 5", le riprese vocali dello spin-off su Ciuchino partiranno a settembre. Se i tempi verranno rispettati, l’uscita del film su Donkey (il nome originale del personaggio) potrebbe avvenire intorno al 2028.