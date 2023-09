Il cantante ci ha abituato a sorprese inaspettate. L'ultima in ordine di tempo è che si sta preparando a pubblicare anche un altro disco. In un post su Instagram ha rivelato infatti di aver registrato una versione live segreta delle stesse nuove canzoni nei salotti dei fan.

L'album "casalingo" Ed Sheeran ha spiegato su Instagram, sorprendendo tutti: "Ho fatto un po’ di concerti a sorpresa nelle case dei fan, incidendo segretamente un album dal vivo di 'Autumn Variations' in cui ogni canzone è stata registrata nel salotto di un fan. Quando è arrivato a casa di una di loro, Kari Conaway "si è capito subito che sarebbe stato divertente. C’erano gatti, braccialetti dell’amicizia e succhi di frutta e dopo aver suonato un pezzo di Autumn ho chiesto di portarmi a visitare la casa. Quando sono entrato nella sua stanza ho visto un pianoforte. Mi ha chiesto se potevo suonare" e lui ha intonato la sua "Wake Me Up".

La sorpresa All’inizio di settembre Ed Sheeran ha postato un TikTok a proposito della sorpresa ai fan, che la stessa fan Kari Conaway aveva ha ripostato sul suo Instagram. Il cantante prometteva "visite a sorpresa nelle case dei fan per registrare qualcosa di speciale". Dopo le ultime date del suo tour estivo tra la California e il Nevada, Ed Sheeran eseguirà il nuovo "Autumn Variations" per intero in un paio di concerti alla Royal Albert Hall di Londra il 18 e 19 novembre.