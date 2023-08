Ufficio stampa

“Quando ho attraversato un momento difficile all'inizio dello scorso anno, scrivere canzoni mi ha aiutato a capire i miei sentimenti e ad accettare ciò che stava succedendo, e quando ho saputo delle diverse situazioni dei miei amici, ho scritto canzoni, alcune dal loro punto di vista, alcuni dai miei, per catturare il modo in cui io e loro vedevamo il mondo in quel momento. Ci sono stati alti momenti di innamoramento e di nuove amicizie inframmezzati da momenti bassi di crepacuore, depressione, solitudine e confusione”, ha confessato il cantautore, che ha raccontato del contributo avuto dalla famiglia: “Mio padre e mio fratello mi hanno parlato di un compositore chiamato Elgar, che ha composto "Enigma Variations", in cui ciascuna delle 14 composizioni riguardava uno diverso dei suoi amici. Questo è ciò che mi ha ispirato a realizzare questo album. Quando ho registrato Subtract con Aaron Dessner, ci siamo subito trovati bene. Abbiamo scritto e registrato senza sosta e questo album è nato da quella collaborazione. Sento che ha catturato la sensazione dell'autunno in modo così meraviglioso nei suoi suoni e spero che tutti lo amino tanto quanto me.”



Questa la track list:

1. Magical

2. England

3. Amazing

4. Plastic Bag

5. Blue

6. American Town

7. That’s On Me

8. Page

9. Midnight

10. Spring

11. Punchline

12. When Will I Be Alright

13. The Day I Was Born

14. Head > Heels



Una carriera strepitosa Ed Sheeran è apparso sulla scena musicale inglese nel 2011 con il suo album di debutto "+". Affermandosi rapidamente come artista, ha pubblicato poi gli album "x", "÷", "No.6 Collaborations Project" e "=", grazie ai quali Ed è diventato una delle più grandi star musicali di successo al mondo.

Solo in Italia la sua carriera vanta 1 disco di Diamante ( Shape of you), 77 Platini, e 16 Oro, ed è l’artista internazionale più certificato nel nostro Paese, oltre ad essere quello con la maggior presenza nelle classifiche italiane, sia Album che Singoli e un record di presenze in Top 10.

La denuncia di plagio A maggio Ed Sheeran è stato assolto dall'accusa di aver plagiato il classico di Marvin Gaye del 1972, "Let's get it on" con la sua hit "Tinking out loud", del 2014.

Secondo la giuria di New York, la superstar britannica non ha infranto le leggi sul copryright. Dopo essere stato citato in giudizio, il cantante aveva affermato: "Se perdo il processo lascerò la musica".