Ed Sheeran presto papà del suo primogenito: il bebè in arrivo a fine estate

Il cantante Ed Sheeran, 29 anni, diventerà padre entro la fine dell'estate, come svela "The Sun". La moglie Cherry Seaborn, 27 anni, sarebbe infatti rimasta incinta, poco prima del lockdown. Sempre molto schivo rispetto alla sua vita privata, la popstar ha tenuto segreta la lieta notizia rivelandola solo ad amici più stretti e familiari, come racconta il tabloid inglese.

Ed Sheeran e la sua Cherry presto genitori Instagram 1 di 7 Instagram 2 di 7 Instagram 3 di 7 Instagram 4 di 7 Instagram 5 di 7 Instagram 6 di 7 Instagram 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Ed e Cherry sono al settimo cielo", avrebbe confessato una fonte vicina alla coppia a "The Sun".

La bella notizia arriva dopo che il cantautore britannico aveva annunciato una pausa dalla musica dopo due anni e mezzo di intensa attività, proprio per dedicarsi alla famiglia e ai viaggi, come aveva scritto sui social: "Ciao a tutti, mi dovrò fermare un'altra volta. È tempo di uscire e vedere un altro pezzo di mondo".



Durante il lockdown Ed e Cherry hanno trascorso la maggior parte del tempo nella loro casa di Suffolk facendosi vedere solo di rado in giro.

"Il lockdown è stata la scusa perfetta per non essere visti in giro. Ma la data si avvicina, l'entusiasmo cresce, quindi hanno iniziato a dirlo ad amici e famiglia" ha aggiunto la fonte: "Stanno solo facendo gli ultimi preparativi a casa e il bambino è atteso entro la fine dell'estate. È un momento davvero felice e le loro famiglie sono tutte felicissime per loro e non vedono l'ora di incontrare il nuovo arrivato".

Ed Sheeran e Cherry Seaborn si sono conosciuti a scuola e, dopo essersi persi di vista, si sono ritrovati e messi insieme nel 2015. Nel 2019, il cantante ha confermato le loro nozze, avvenute in gran segreto lontane dai riflettori nella sua tenuta a Framlingham,

Ed, popstar da 200 milioni di sterline, ha venduto più di 150 milioni di dischi in tutto il mondo, ma ha spesso ringraziato Cherry, che lavora per il gigante della contabilità Deloitte, per averlo sempre tenuto con i piedi per terra.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI