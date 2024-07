Ed Sheeran torna in Italia nel 2025: sarà allo Stadio Olimpico di Roma

A settembre 2023 Ed Sheeran ha presentato il suo sesto album in studio "Autumn Variations", un disco malinconico e "autunnale", il primo, dopo la sua serie di pubblicazioni intitolate a simboli matematici, di una serie di quattro dischi, che saranno dedicati ciascuno a una stagione dell’anno. Il cantautore britannico punta ancora su una formula intimista minimalista, che non induce certo alla spensieratezza. Solo quattro mesi prima aveva dato alle stampe "-" (Subtract), ultimo della sua era decennale di quelli cosiddetti "matematici". Scritto in un contesto di dolore personale, ma anche di grande speranza, il disco ritorna alle radici cantautorali dell'artista britannico svelando una delle più grandi star del pianeta nella sua forma più vulnerabile e onesta. "Mi piacerebbe che ascoltandolo ognuno vi trovasse un pezzetto della propria storia e si rivedesse nell'esperienza che io racconto", aveva confessato il cantautore.