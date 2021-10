"Easy On Me", il nuovo singolo di Adele bocciato dagli amici: "Mi hanno detto di riprovarci"

Adele è una popstar affermata, con milioni di fan adoranti in tutto il mondo. La 33enne però non si è montata la testa e quando le serve un giudizio schietto sulla sua musica si rivolge agli amici più cari. E' successo anche con l'attesissimo singolo "Easy On Me", il primo dopo cinque anni, che si è però beccato una stroncatura dal ristrettissimo gruppo di ascolto: "A uno non è piaciuto, un altro mi ha detto di riprovarci e il terzo non l'ha ascoltato".

Le aspettative per la hit erano ovviamente altissime, così Adele ci ha tenuto a farlo ascoltare in anteprima a tre dei suoi più cari amici. Purtroppo per lei, però, le reazioni non sono state incoraggianti. "Ho mandato un estratto in cui lo cantavo a tre dei miei più cari amici", ha raccontato la cantante al Radio Breakfast Show di Greg James. "A uno non è piaciuto, un altro mi ha detto 'Beh, io continuerei a provarci', mentre il terzo mi ha fatto sapere che era troppo impegnato con il lavoro. Quindi il verdetto perfetto per me!".





Nonostante l'accoglienza tiepida, però, l'artista ci ha tenuto a precisare che gli amici non le hanno mai fatto mancare il loro supporto e amano come trasporta i suoi stati d'animo nella canzoni. La musica, tuttavia, non è l'argomento principale dei loro incontri: "Nel mio tempo libero non faccio musica, non scrivo né canto. Per i miei migliori amici e anche per il mio manager è quindi semplicemente carino che io sia tornata a cantare".

"Easy on Me" arriva dopo una pausa durata cinque anni e anticipa il disco "30", in uscita il 19 novembre. In questo periodo il mondo di Adele è profondamente cambiato. Si è sposata in gran segreto con Simon Konecki, padre del figlio Angelo, da cui si è separata a pochi mesi dalle nozze. Un fallimento personale, come lei stessa ha ammesso, che le ha però permesso di reinventarsi come donne sia a livello esteriore (ha perso quasi 30 chili) che interiore. E ora con "30" è pronta a rilanciarsi anche nella musica, più matura e consapevole che mai.

