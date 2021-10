Adele è tornata, dopo 5 anni ecco "Easy on me"

Ora è ufficiale. Adele torna dopo 5 anni. La cantante annuncia sul suo profilo Instagram con un breve video in bianco e nero l'uscita del primo singolo per il 15 ottobre. Si intitola "Easy on me" e se ne può ascoltare una brevissima anticipazione, giro di piano, che fa seguito alle voci create dalla campagna comparsa in diverse città del mondo.