E' morto Danny Aiello, sfiorò l'Oscar con "Fa la cosa giusta"

Il mondo del cinema piange Danny Aiello. L'attore è morto all'età di 86 anni nel New Jersey. Protagonista in numerosi film tra cui "Il Padrino" e "C'era una volta in America", l'attore ha recitato al fianco di star come Robert De Niro e Bruce Willis e ha ricevuto una nomination all'Oscar come attore non protagonista per il film "Fa la cosa giusta" di Spike Lee.