Cinema, morto a 92 anni l'attore napoletano Carlo Croccolo

L'attore napoletano Carlo Croccolo si è spento all'età di 92 anni: l'annuncio arriva tramite un post su Facebook. Attivo nel cinema e nel teatro, ha condiviso il palco con artisti come Totò , Eduardo De Filippo e Vittorio De Sica. Croccolo viene ricordato anche per le scottanti rivelazioni su una breve storia d'amore con Marilyn Monroe . I funerali si terranno domenica 13 ottobre nella chiesa San Ferdinando di Napoli .

Nel corso di una carriera durata più di 50 anni, Croccolo ha interpretato oltre 100 film. Accanto al principe della risata ha recitato in “47 morto che parla”, “Miseria e Nobiltà”, “Totò lascia o raddoppia?” e “Signori si nasce”. Condividerà la scena anche con i fratelli De Filippo, nelle pellicole "Ragazzo da marito", con Eduardo, e in "Non è vero...ma ci credo" con il fratello Peppino. I più giovani lo ricordano invece per la partecipazione nel film comico con Aldo Giovanni e Giacomo "Tre uomini e una gamba", dove Croccolo interpretò il padre della sposa.