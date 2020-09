Dwayne Johnson: "Io e la mia famiglia siamo guariti dal coronavirus"

Dwayne "The Rock" Johnson, la moglie e le due figlie minori hanno sconfitto il coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso in un video pubblicato su Instagram. "Io e la mia famiglia siamo risultati positivi al tampone. Sono felice di dirvi che stiamo tutti bene, che non siamo più contagiosi. Posso dire che è stata una delle prove più impegnative che ho dovuto affrontare nella mia vita".

L'attore della saga di "Fast and Furious" ha raccontato di essere stato contagiato da alcuni amici e di essere rimasto scioccato dalla diagnosi. The Rock ha deciso di condividere questa brutta esperienza con i fan, per metterli in guardia del pericolo troppo spesso sottovalutato: "Voglio darvi un piccolo aggiornamento riguardo a ciò che mi è successo nelle ultime due/tre settimane. Io, mia moglie Lauren e le nostre due figlie Jasmine e Tianasiamo risultati positivi al tampone".

"Posso solo dirvi che è stata una delle prove più impegnative e difficili che abbiamo dovuto superare come famiglia. E anche per me, che ne ho passate davvero tante, è stata dura. Essere positivi al virus è molto peggio di una frattura o una ferita, perché il tuo pensiero va subito alle persone che hai intorno e a cui vuoi bene", ha aggiunto. "Sono felice di dirvi che ora stiamo tutti bene, che non siamo più contagiosi. E dobbiamo ringraziare il cielo perché il Covid ci ha dimostrato che non sempre si guarisce"

L'appello ai follower - Dwayne ha quindi lanciato un appello ai suoi fan, pregandoli di usare le dovute precauzioni e di non sottovalutare il virus. "Siate disciplinati e sostenete il vostro sistema immunitario. Impegnatevi per il vostro benessere e indossate la mascherina. Proteggete la vostra famiglia e siate rigorosi quando ospitate qualcuno o durante gli assembramenti. Rimanete positivi e prendetevi cura di voi e degli altri esseri umani".

