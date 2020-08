Checco Zalone: "Ragazzi, anche al cinema indossate la mascherina"

"Fate i bravi, con la mascherina! E mi raccomando, distanziatevi... dal film proprio!". Con questo video Checco Zalone invita i ragazzi del Cinema America a rispettare le regole imposte dell'emergenza coronavirus . E a non mancare, il 23 agosto a Ostia al Porto Turistico di Roma, dove dalle 21.15 sarà proiettato "Tolo Tolo", film protagonista dell'ultimo appuntamento sul litorale romano de 'Il Cinema in Piazza".

Le proiezioni de "Il Cinema in Piazza" proseguiranno a Trastevere, a Piazza San Cosimato, fino a domenica 30 agosto, anche in compagnia dei tanti attesi ospiti delle ultime serate, tra cui Carlo Verdone, che sarà presente con un omaggio ad Alberto Sordi e poi Paolo Virzì, Francesca Archibugi, Francesco Piccolo e Carlo Virzì, per la presentazione del film "The Leisure Seeker".

