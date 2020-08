Coronavirus, Ryan Reynolds invita i giovani a non partecipare ai party: "Non uccidete mia madre"

Il presidente del distretto della British Columbia in Canada ha chiesto a Ryan Reynolds di incoraggiare la popolazione più giovane a rinunciare ai party nel tentativo di preservare la propria salute. Il protagonista di "Deadpool" ha risposto sui social alla "chiamata" provando a sensibilizzare a suo modo le persone che non prendono sul serio la situazione attuale. Ha così chiesto di smettere di partecipare a grandi feste durante la pandemia da Covid-19, implorando tutti i ragazzi: "Non uccidete mia madre".

"Premier Horgan, sono Ryan Reynolds, ho ricevuto il tuo messaggio sull'argomento. Non sono sicuro che sia una grande idea, francamente, non credo che le persone vogliano consigli medici da gente come me. No signore, a meno che non si tratti di chirurgia plastica. Ad esempio, molte persone non lo sanno, ma io ero Hugh Jackman!" ha iniziato, scherzando. L'attore canadese è passando poi alle cose serie: "Sapete, voi ragazzi della British Columbia state festeggiando, il che è ovviamente pericoloso. Probabilmente non sanno che migliaia di giovani non si stanno solo ammalando a causa del Coronavirus, ma stanno anche morendo per questo".

Ryan Reynolds ha poi proseguito sottolineando, sempre a suo modo, che bisogna prestare attenzione alle persone più vulnerabili: "Certo, la cosa terribile è che il virus potrebbe colpire i nostri cari più vulnerabili. Voglio dire, lì da voi vengono ospitate alcune delle persone più interessanti della Terra. Anche David Suzuki vive lì! Mia madre, non vuole rimanere rinchiusa nel suo appartamento tutto il giorno", spiegando: "Ecco il punto, spero che i giovani della British Columbia non uccidano mia madre. Oppure David Suzuki, o entrambi. Non uccidiamo nessuno, penso sia una cosa ragionevole".





