Duran Duran tra passato e futuro: è uscito il nuovo singolo "Invisible"

Il disco vanta un team di produttori che comprende Erol Alkan, Giorgio Moroder e Mark Ronson. E non mancheranno ospiti speciali come il chitarrista del Blur Graham Coxon, l'ex pianista di Bowie Mike Garson e Lykke Li alla voce. Coxon sarà sul palco con il gruppo per l'esibizione durante i Billboard Music Awards. "Invisible" è stato prodotto da Erol Alkan e Duran Duran e mixato da Mark "Spike" Stent mentre è già stata annunciato un secondo estratto nei prossimi mesi che dovrebbe portare la firma di Giorgio Moroder. "Invisible" è un tuffo nei Duran Duran più sperimentali e "arty", un incrocio virtuoso tra sonorità passate (quest'anno cade non a caso il 40° anniversario dell'uscita del primo album del gruppo) e il presente.

"L'architettura sonora è sempre stata incredibilmente importante per i Duran Duran - racconta il Nick Rhodes -. Penso che con Invisible siamo davvero riusciti a scolpire la scultura come volevamo. Dal punto di vista sonoro, e' un brano molto insolito". "Quando siamo entrati in studio per la prima volta a fine 2018 - rivela il cantante Simon Le Bon -, stavo cercando di convincere i ragazzi che tutto cio' che dovevamo fare era scrivere due o tre tracce per un EP. Quattro giorni dopo, con un nucleo di 25 canzoni forti, ho capito che il lavoro sarebbe stato piu' lungo, ma questo era prima del Covid. Quindi eccoci nel 2021 con il nostro quindicesimo album in studio. Non sto dicendo che sia epico, ma beh... si', lo dico".

"Future Past" si presenta come un progetto con una forte idea artistica alla base, che va oltre la musica ma abbraccia ogni minimo dettaglio con un occhio alla contemporaneità ma anche al futuro. Sia la copertina del singolo che quella dell'album sono state realizzate dall'artista giapponese Daisuke Yokota, di cui i membri del gruppo ammiravano da tempo la fotografia. Rhodes lo ha incontrato per la prima volta nel 2019 quando si trovava in Giappone a realizzare un documentario sulla fotografia del dopoguerra.

E se il video di "Invisible" sul piano visivo è stato realizzato da un'A.I. la cui "mente" è stata progettata in base a quello che sappiamo del funzionamento dei processi cognitivi ed emotivi degli esseri umani, anche sul piano sonoro si presenta come uno sguardo al futuro. I Duran Duran hanno infatti collaborato con 360 Reality Audio, una nuova esperienza musicale coinvolgente che utilizza le tecnologie del suono spaziale di Sony. Il video ufficiale di "Invisible" presenta un'esperienza audio realistica a 360° simulata in cui i fan possono immergersi nella musica con un qualsiasi paio di cuffie, mentre dell'album sarà disponibile uan versione "360 mix", insieme alle nuove versioni 360 del loro catalogo.

