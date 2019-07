I Duran Duran danno spettacolo alla Nasa per l'anniversario dell'allunaggio

Come se non fosse bastato suonare in una base spaziale circondati da veicoli spaziali, a completare l'eccezionalità dell'evento con il quartetto inglese c'erano un'orchestra e un coro di 40 elementi. Nel corso dello show Simon Le Bon ha voluto ricordare i tre membri dell'equipaggio dell'Apollo 11, Neil Armtrong, Buzz Aldrin e Michael Collins, dedicando loro "Astronaut", il brano che ha dato il titolo all'album pubblicato nel 2004 con la reunion della line up originale. Ma di astronauti ce n'erano presenti anche in platea, visto che nel pubblico c'erano tutti quelli che hanno messo il piede sulla Luna nel corso delle varie missioni.



Uno show di circa un'ora e mezza, con una scaletta ad hoc che ha visto brani del passato remoto come "Anyone Out There" e cover di altri artisti, con un'apertura di grande effetto affidata al brano "The Universe Alone", dove le stelle dell'universo si sono materializzate sopra il palco grazie a 300 droni in volo. Un effetto scenico che è stato abbastanza complicato da mettere in piedi, non tanto a livello tecnico quanto burocratico. "Di solito la Nasa non permette che si possa sorvolare il proprio spazio aereo, ma volevano che questo spettacolo fosse qualcosa di speciale" ha commentato Nick Rhodes. Gli introiti del concerto andranno alla Aldrin Family Foundation, istituita da Buzz Aldrin.



LA SCALETTA

The Universe Alone

Planet Earth / Space Oddity

Anyone Out There

Astronaut

Ordinary World

(Reach Up for the) Sunrise (con un inserto di "New Moon on Monday")

Walking On The Moon (The Police cover)

The Wild Boys

Hungry Like the Wolf

Come Undone

Notorious

Pressure Off

White Lines (Don't Don't Do It) (Grandmaster Melle Mel cover)

Girls on Film

Save A Prayer

A View to a Kill

Rio