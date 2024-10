Ospite su Rai Radio2 negli studi di "5 in Condotta" con Serena Bortone e Francesco Cundari, tra risate, musica e aneddoti divertenti, Drupi ha svelato le diverse emozioni che ha provato, dalla diagnosi, proprio in corrispondenza di una delle sue ultime apparizioni pubbliche in televisione, fino alla sconfitta della malattia: "Dopo la tua trasmissione ho avuto un problema che per fortuna ho risolto. Un brutto problema al polmone ma l'ho guarito con le nuove tecnologie. Non ne voglio parlare perché la vita va avanti", ha dichiarato.