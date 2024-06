Classe 1947, Giampiero Anelli, per tutti Drupi, si avvia verso i sessant'anni di carriera, ma la voglia di mettersi in gioco ancora non gli è passata. La musica è sempre il primo amore, in giro tra Est Europa (in Repubblica Ceca e Polonia è un mito) e Italia, ma questa volta potrà mettersi alla prova in un ambito per lui ancora inedito. Anche se il ruolo pare calzargli a pennello...