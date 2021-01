Dramma per la top model Stephanie Seymour: morto per un'overdose il figlio Harry di 24 anni

Il figlio della top model Stephanie Seymour, Harry Brant, è morto all'età di 24 anni. Il modello e influencer combatteva da lungo tempo una battaglia contro la dipendenza da droghe e a stroncarlo sarebbe stata un'overdose accidentale di farmaci da prescrizione. "Saremo per sempre rattristati che la sua vita sia stata così prematuramente interrotta", ha detto la sua famiglia in una dichiarazione al New York Times.