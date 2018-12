Doppio Bennett in scena all'Elfo Puccini: "Una patatina nello zucchero" e "Aspettando il telegramma"

Dal 19 dicembre va in scena all'Elfo Puccini due spettacoli tratti da Alan Bennett e portati in scena da Luca Toracca. Dopo il successo della passata stagione, torna "Una patatina nello zucchero" (fino al 6 gennaio), in cui l'attore si cala nei panni di un figlio destinato a uno spietato e ironico rapporto con la vegliarda madre. Dall'8 al 20 gennaio Toracca porta in scena un altro testo dello scrittore britannico, "Aspettando il telegramma", proseguendo il suo viaggio all'interno dell'animo umano.