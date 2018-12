"Le ho mai raccontato del vento del Nord", l'amore via mail: "Un incontro fatto di... parole"

E sono le parole, intense e visionarie, che i due personaggi, Leo, interpretato da Paolo Valerio e Emmi, Chiara Caselli, fotografa, regista e attrice di tanti film celebri, si scrivono in un serrato carteggio via mail, le vere protagoniste dello spettacolo.

"E' la storia di due persone, un uomo e una donna, che si incontrano per caso via mail. Poco alla volta nasce tra loro una relazione, che potrebbe non portare mai, o forse sì, ad un incontro fisico, e che si nutre sostanzialmente solo di parole... all'interno delle quali però c'è l'intero ventaglio di sfumature e colori degli incontri amorosi...", racconta l'attrice.



Non si sa se questo rapporto nato via mail potrà mai sopravvivere a un incontro reale, fisico, ma forse non è questo che conta. Quello che conta nel romanzo di Glattauer, che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo, e nella trasposizione scenica di Valerio, è quell'indugiare negli spazi nascosti tra le parole scritte, quell'insinuarsi dietro al loro apparente significato per scoprire un sentimento talmente potente e travolgente, che si materializza tra le pagine del libro e sul palcoscenico, magicamente e sorprendentemente come solo l'amore sa fare. Un’emozionante favola moderna, priva di ambientazioni, che si avvale solo della lunga sequenza di messaggi, che i due protagonisti si scambiano. Leggera, ironica, spesso cerebrale e ricca di spunti di riflessione, su cosa significa davvero vivere una realtà che spesso diventa stretta e nella quale s'insinuano rimpianti e rimorsi, ombre e sensi di colpa dai quali non ci si riesce più a liberare.



"La regia di Valerio e la scenografia di Antonio Panzuto hanno immaginato un palco diviso in due isole, ognuna separata da una striscia di terreno di nessuno", racconta la Caselli: "In ognuno delle isole si trovano le stanze in cui Leo e Emmi scrivono a ritmo serrato, leggendole, le loro mail. I due non si guardano mai, è come se fossero due monologhi".



Le due stanze hanno ritmi del tutto differenti come le personalità dei due protagonisti: "Quello frenetico e vivace di lei, che copre un ventaglio più ampio di emotività e quello più pacato di lui...", dice la Caselli.

Emmi è moglie e madre "felice", come si descrive lei stessa, di due figli, ma si dibatte tra i doveri e le consuetudini legate al concetto di famiglia e i suoi desideri di fuga dalla monotonia della vita di tutti i giorni. La corrispondenza con Leo rappresenta per lei la possibilità di cambiare qualcosa, o almeno di immaginare un cambiamento. Leo è più riflessivo, più concreto, ma anche più determinato e serio, un porto sicuro capace di placare i tumulti di Emmi.



Nell'era di Internet e dell'immediatezza, degli sms e dei whatsapp un testo più che attuale: "Oggi assistiamo ad un abbassamento della qualità della parola scritta e questo amore virtuale fatto di parole è bellissimo...", dice l'attrice, che aggiunge: "Quando però si tratta di relazioni io penso che sia necessario l'incontro reale...Le relazioni hanno bisogno del contatto fisico".



Leo e Emmi questo incontro lo immaginano, lo desiderano, ma allo stesso tempo lo rifuggono, per paura di confrontarsi e di essere costretti ad abbandonare l'idealizzazione che hanno l'uno dell'altra: "Prima o poi però le ombre di ognuno vengono a galla... è quello il momento della verità", conclude Chiara Caselli.