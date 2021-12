Dopo un anno di successi Orietta Berti conquista anche una copertina: è lei la "cover girl" di Vanity Fair

Un anno da ricordare questo 2021 per Orietta Berti . L'eclettica artista, classe 1934, ha collezionato successi canori, uno dopo l'altro, per concludere nel migliore dei modi come "cover girl" del nuovo numero di Vanity Fair. La cantante di Cavriago è infatti la protagonista della copertina del magazine che la elegge "star dell'anno": "Orietta è una donna che unisce generazioni, che crede nel vaccino, che si batte per diritti e diversità, che non smette mai di mettere in pratica quella saggezza tutta italiana che ci ha portati in prima linea nella lotta al Covid e che oggi ci mostra come uno dei Paesi a cui tutti guardano come un modello da seguire".



"La sua intervista è la migliore lettera di auguri che si potesse scrivere. Un invito non tanto alla speranza quanto all’azione, alla curiosità, alla forza...", continua nell'editoriale il direttore di Vanity Fair.

Vero e proprio simbolo della musica italiana, nell'intervista, Orietta Berti si racconta a tutto tondo, dall'infanzia in Emilia Romagna trascorsa a scorrazzare per la campagna in bicicletta come un maschiaccio, alle manifestazioni politiche insieme a mamma Olga, fervente comunista e alle ambizioni del padre, che avrebbe voluto diventare un tenore e che, per motivi economici, non ne ebbe la possibilità e indirizzò la piccola Orietta a studiare canto: "Ero timidissima, a 13 anni davanti al maestro che mi suonava gli arpeggi per i vocalizzi, mi paralizzavo. Ma mio padre ha insistito e abbiamo iniziato coi concorsi", racconta la cantante.

Una carriera eccezionale la sua, di quelle di una volta, costellata di sacrifici e dedizione costante alle proprie passioni a qualsiasi costo.



E senza elencare tutti i suoi successi passati, basta dare un occhio a quelli di questo 2021, durante il quale Orietta ha dimostrato di saper conciliare egregiamente mondi ritenuti distanti: il bel canto con il rap, le pailettes e i tatuaggi. E dopo il ritorno in grande stile alla 71esima edizione del Festival di Sanremo con “Quando ti sei innamorato” eccola quindi collaborare con Fedez & Achille Lauro per la hit estiva “Mille”, certificata 5 volte Platino da FIMI/GfK Italia e poi di nuovo con un giovane artista come Manuelito e la sua casa discografica Machete, per un singolo, uscito da poco, "Luna Piena", che si preannuncia già come il tormentone dell’inverno 2022. A dimostrazione che la musica, quella che funziona, non ha età e giovani basta esserlo dentro.