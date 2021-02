Dopo il film arriva l'album, Sia torna con "Music"

Ufficio stampa

Dalla collaborazione con David Guetta a quella (alla scrittura) con Dua Lipa. Arriva il nuovo album di Sia "Music - Songs From And Inspired By The Motion Picture", ottavo disco in studio che contiene i singoli di successo “Together”, “Courage to Change,” “Saved My Life,” “Hey Boy,” e “Floating Through Space.” Sono 14 le tracce con brani ispirati al film così come le interpretazioni della star multi-platino delle canzoni del film musicale.